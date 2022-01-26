截至1月26日台股封關日，櫃買中心國際板債市1月份掛牌的國際債券（Formosa Bond）2022年1月共計發行31檔、累計60.18億美元，是前月（2021年12月）全月的20倍量，也創下近六個月的新高！

從發行機構來看，幾乎國際板債市的發行熟客，美商花旗集團、摩根史坦利、BNP法國巴黎銀行、法國外貿銀行、渣打銀行、德意志銀行等等，都在1月間參與了至少一輪的發行掛牌。國際板債市單月發行量約在2021年12月外資聖誕假期期間量縮至3億美元、11月約11億美元，過去一年單月發行最大量是2021年6月的68億餘美元。

銀行主管表示，2022年才第一個月，就出現如此驚人的債券搶發熱潮，可以感受美國聯準會鷹派升息的壓力，美國時間1月27日的聯準會會議應會作出第一次升息的決定，而1/26日的台股封關後，台灣進入農曆長假，因此已熟悉台灣國際板債市的國際法人機構，才會一股腦地全部衝出來掛牌。

櫃買中心國際板債市發展多年來，在國際資本市場已具有曝光度，渣打國際商業銀行主辦承銷印度第一大銀行印度國家銀行（State Bank of India）首度在台灣發行國際板債券，26日掛牌，發行總額為3億美元、票面利率2.49％，發行期間為5年，就是印度國家銀行透過其倫敦分行（acting through its London branch）發行，除了台灣市場，同時於新加坡交易所、印度國際交易所三地掛牌交易，深具指標意義。

渣打銀行金融市場處主管賴薈群指出，此檔國際債券發行，除了得到台灣投資人的熱烈認購，亦吸引全世界大型專業機構投資人的搶購風潮，發行利率創印度同類債券最低，在現今波動加劇的金融市場中實屬不易。

印度銀行業來台發債，2017年由印度輸出入銀行（Export-Import Bank of India）首次發行，時隔近5年，才再有第二檔由印度金融機構發行掛牌的國際債券，確立台灣國際債券市場的國際化以及商品多元化發展。

渣打銀行企業金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示，渣打銀行在櫃買中心專業板國際債券為全球的法人機構發行已累計超過90檔國際債券，不僅穩坐國際債券承銷業務第一，為台灣專業版國際債券市場最大的承銷銀行，並且獲得國內外客戶的熱烈迴響。