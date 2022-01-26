銀行錢多到要「滅頂」了。據金管會統計，2021年底本國銀行存款餘額48兆6453億元，去年一年內銀行存款「暴增」3兆8492億元，年增近8.6％，銀行拚命去化資金，去年一整年增加放款達2.2兆元，創歷史單年增貸金額新高，但仍是拚不過存款增加的速度，到去年底銀行存放款差額已高達14兆9720億元，創歷史新高，今年即可能突破15兆大關。

2021年12月底國銀存放比續降到69.23％，再創歷史新低，即代表銀行存款有30％無法貸放出去，除了存放央行及同業拆借外，銀行即會大量投資有價證券，如股票、債券，據金管會統計，去年底銀行投資有價證券金額亦已近6.94兆元，年增9103億元，但去年投資收益卻被新台幣升值吃掉，帳上對獲利貢獻不大。

由於年底廠商貨款進帳，壽險公司實現獲利或12月保費大成長，現金都會大量停泊銀行，去年12月銀行存款單月增加4874億元，加上去年11月單月增加存款5054億元，等於兩個月的時間，就有近兆元存款湧入銀行。

同時間，雖然銀行增加房貸、企業放款等，去年11月及12月共增加放款3523億元，已算是近年同期放款增加金額的新高，但依舊趕不上存款增加的速度，國銀存放款差額進一步擴大到14.97兆元，只差280億元，就突破15兆元大關，依目前每月存放款差額增加的速度，除非放款大量增加超過存款增加速度，否則存放差額最快本月就破15兆元，存放比則面臨69％保衛戰。