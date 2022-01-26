富士達保經董事長廖學茂二度榮獲國家品牌玉山獎傑出企業領導人「全國首獎」的肯定，在25日受總統蔡英文接見祝賀，同時感謝優秀的企業主們，傑出的領導方式讓企業備受國際肯定，同時也打響臺灣在國際的知名度，富士達做為保經業的模範企業，秉持著「專業、誠信、負責任」的核心理念，未來也將持續開創先機、接軌國際，並用最誠摯的心守護每位客戶。

蔡英文致詞時表示，每位得獎人都是經過嚴格的評選在眾多競爭者中脫穎而出，實屬不易，「國家品牌玉山獎」是臺灣企業最重視的獎項之一，獲獎企業都是兼具「品質、品味、品牌」優質形象。在國際疫情衝擊下，讓臺灣經濟能夠穩健成長，就是因為有許多優秀的企業主領導企業，同時也強化臺灣的國際競爭力。

廖學茂表示，企業家是一家公司的領航者，優秀的領導者要富有創造力、前瞻思考，帶著遠見及毅力果斷執行決策，也必須以身作則、親力親為積極參與公司各項重要事務。富士達創立至今，透過用心建立完善業務制度與強大行政支援，同時秉持把客戶當作朋友並提供最優質且專業的保險服務，在全方位的營運模式下，每年都榮獲多項指標性大獎的肯定。

富士達保經成立15餘年，長期經營不懈，統計至110年為止，已九度蟬聯「保險信望愛獎」、七度蟬聯「國家品牌玉山獎」、四度蟬聯「華人公益金傳獎」、二度蟬聯「最佳保險經紀人獎」、「2021台灣優良商標獎」等具指標性的大獎。

未來富士達將繼續保持最高標準，投注資源培育業務人才，為產業樹立優質標竿。