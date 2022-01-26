已過世藝人羅沛穎的胞兄羅青26日舉行《如何學做小妹妹的大哥哥─誰在懷念羅霈穎》新書發表會。（季志翔攝）

羅沛穎兄羅青今日舉行《如何學做小妹妹的大哥哥─誰在懷念羅霈穎》新書發表會。（季志翔攝）

羅青哲與帝圖拍賣合作，26日舉辦閃亮的回憶－羅霈穎與羅青藏書畫精品公益拍賣會，精選羅霈穎生前收藏高級珠寶配飾等藏品，延續羅霈穎生前匿名積極從事公益活動的精神，圖為羅霈穎所收藏的高級手飾。（季志翔攝）

羅青哲與帝圖拍賣合作，26日舉辦閃亮的回憶－羅霈穎與羅青藏書畫精品公益拍賣會，精選羅霈穎生前收藏高級手袋、腕錶、皮帶、女裝及珠寶配飾等藏品，延續羅霈穎生前匿名積極從事公益活動的精神，圖為羅青所收藏的書畫精品。（季志翔攝）

羅青哲與帝圖拍賣合作，26日舉辦閃亮的回憶－羅霈穎與羅青藏書畫精品公益拍賣會，精選羅霈穎生前收藏高級手袋、腕錶、皮帶、女裝及珠寶配飾等藏品，延續羅霈穎生前匿名積極從事公益活動的精神。（季志翔攝）

羅青哲與帝圖拍賣合作，26日舉辦閃亮的回憶－羅霈穎與羅青藏書畫精品公益拍賣會，精選羅霈穎生前收藏高級手袋、腕錶、皮帶、女裝及珠寶配飾等藏品，延續羅霈穎生前匿名積極從事公益活動的精神。（季志翔攝）

羅青哲與帝圖拍賣合作，26日舉辦閃亮的回憶－羅霈穎與羅青藏書畫精品公益拍賣會，精選羅霈穎生前收藏高級珠寶配飾等藏品，延續羅霈穎生前匿名積極從事公益活動的精神，圖為羅霈穎所收藏的高級手飾吸引不少買家到場看貨。（季志翔攝）

羅青哲與帝圖拍賣合作，26日舉辦閃亮的回憶－羅霈穎與羅青藏書畫精品公益拍賣會，精選羅霈穎生前收藏高級手袋、腕錶、皮帶、女裝及珠寶配飾等藏品，延續羅霈穎生前匿名積極從事公益活動的精神，拍賣現場不少民眾到場參與競標。（季志翔攝）

《閃亮的回憶》羅霈穎與羅青藏書畫及精品公益拍賣會今日舉行，對已故藝人羅霈穎生前珍貴的精品、藝術品收藏進行拍賣。

這場拍賣的構想來自於羅霈穎兄長─現代詩人、作詞及畫家羅青，羅霈穎收藏之羅青創作書畫及「天下樓」羅青收藏書畫亦將同步上拍，共計有173件，囊括書畫50件及精品123件，透過本次《閃亮的回憶》公益拍賣會，延續了羅霈穎生前積極匿名從事公益活動與捐款之精神，拍賣所得將用於捐助公益。

羅青表示，也許是遺傳了母親惜物愛潔的習慣，妹妹羅霈穎用過的東西，雖然數量龐大，儲存不易，但卻都大多保存完好，齊整如新。從手飾、皮包、衣物、鞋子到擺設、珍玩、餐具、廚具，無一不是放置妥當，井井有條。許多她的生前好友，看到或知道她有這樣的習慣，不時致電殷勤表達購買收藏，留做紀念的意願。

在妹妹過世一年多後，羅青檢查她遺留下來的各種收藏，分門別類，攝影造冊，數位存檔，從頭到尾仔細整理，深入瞭解了一遍，認為挑選其中適當物品，舉辦一個以公益慈善為主的「羅霈穎藏品公益拍賣會」，不失為一兩全其美的解決之道。 說起羅霈穎的精品收藏，羅青表示以服裝、首飾、鞋子、皮包為大宗，數量多且精，品質高又雅，品味脫俗，全都保存細心歸置有序，井井有條，有如美術館庫房。後來發現，連她的日常用品，從寢具梳洗化妝，到餐具鍋碗瓢盆，通通都有來頭，不是國際名牌，就是設計限量，五花八門無所不有。

在她住的小公寓中，規畫最完整大方的，就是她的衣帽化妝空間及收納櫥櫃隔間，其中各種防潮烘烤設施，除濕電器一應俱全，不亞於博物館的恆濕恆溫配備。 本次公益拍賣會，帝圖藝術拍賣欣呈悉心挑選的羅霈穎生前收藏高級手袋、腕錶、皮帶、女裝及珠寶配飾藏品，共計123款。拍品囊括愛馬仕柏金包、凱莉包、路易威登、香奈兒等時尚世家手袋共計69款，以及Piaget、Cartier、Franck Muller等一系列精選女裝腕錶共15款。眾多別具匠心的珍貴飾物、皮件將全數以新台幣5000元起拍，璀璨靈動鑽石腕錶到珍稀限量的經典名牌皮包，琳瑯滿目。

此外，在羅霈穎辭世一年多來，羅青陸續寫成十幾篇祭妹文，字數高達七萬多印行成冊《如何學做小妹妹的大哥哥》出版，成為兩千多年來，第一本紀念兄妹情的專書。