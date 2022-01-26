由經濟部國際貿易局推動的全球性大型公益活動「愛無界台灣精品」最佳提案得主26日揭曉，分別為來自紐西蘭的毛利部落電力解決方案、菲律賓的行動教室巡迴偏鄉，以及台灣的假牙健診口腔健康服務行動車等。

國際貿易局長江文若並透過數位互動方式，頒發證書予得獎者。貿易局表示，接下來將提供獲選方案執行經費，依照提案內容在提案國執行，讓公益善念落地開花。

愛無界公益活動結合企業力量，向全球徵集創意，並邀請提案者運用台灣精品企業產品，在社會關懷及環境保護兩大主題下進行發想，提出公益方案。初次舉辦在短短兩個月即收到來自全球61國781件提案，經過層層評選，於12個提案中最後挑選出最佳提案。

江文若指出，初次舉辦就有這麼熱烈的反應，象徵世界各個角落都充滿愛與關懷，也希望藉由活動與台灣精品企業共同推動聯合國永續發展（SDGs）目標。

其中紐西蘭「毛利部落電力解決方案」提案人之一Marareia Hamilton長期深耕毛利部落，協助建立當地的商業模式，由於部落地處偏遠，常遇電網不穩定，無法即時供電，提案人希望在部落裡設置台灣的太陽能板，建立當地綠能發電循環系統。

菲律賓「行動教室巡迴偏鄉」提案，主要以縮短偏鄉的學習落差及促進環境保護，提案結合太陽能板打造行動式教學車，車子裡面備有筆電及網路，讓偏遠地區的孩童學習如何用電腦來上網，獲取知識。而來自台灣宜蘭的提案「假牙健診及口腔健康服務行動車」則以行動醫療車的概念獲得重視，主要構想是透過牙科產品及生理測量設備，關懷偏鄉高齡長者的身心健康。