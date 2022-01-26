42歲女星湯唯當年因主演《色，戒》走紅，與梁朝偉的一場激情戲至今仍成為話題；2014年湯唯閃電宣布與拍攝電影《晚秋》的韓國導演金泰勇結婚，兩人婚後生下一女，近期她則又回到大陸出席活動。湯唯日前再度亮相，罕見露出她封印多時的事業線，白皙皮膚連男保鑣都忍不住斜眼偷看。

湯唯在照片中披著一頭秀髮，身穿一件黑色西裝，休閒風格中還帶著一絲霸氣模樣，整體的感覺很有氣場。湯唯手上還戴著很多的配飾，很是豪氣。而湯唯身旁站著很多工作人員，大家全部圍在她旁邊，認真的工作著；但湯唯的美終究太吸睛，連男保鑣都忍不住斜眼偷看。

湯唯的美太吸睛，連男保鑣都忍不住斜眼偷看。（圖／翻攝自陸網）

另一張照片中，湯唯像是剛從樓梯上走下來，她的表情好像很驚訝，但是不知道她在看什麼，讓人好奇是什麼抓住了她的目光。湯唯有些顯瘦但身材仍很好，她穿的西裝黑色內搭是深V設計，將她美麗的事業線給展現出來，整個人散發出一種成熟女性的味道，是難得再度展露性感的湯唯。

湯唯穿的西裝黑色內搭是深V設計，將她美麗的事業線給展現出來。（圖／翻攝自陸網）

湯唯早年拍攝李安電影《色，戒》成名，在拍攝電影《晚秋》時一度和男主角玄彬傳緋聞，之後才證實是煙霧彈，原來湯唯是與該片導演金泰勇交往，2016年湯唯產下一女，湯唯之後談到這樁異國婚姻，曾以「合而不同，唯心堅定」8字形容維持婚姻方式。

湯唯有些顯瘦但身材仍很好，整個人散發出一種成熟女性的味道。（圖／翻攝自陸網）

湯唯平日低調，可能跟她安穩的性格有關，現在的她很少出現在銀幕上；她之前曾在現身機場的時候被「野生捕捉」，只見湯唯穿得很樸素，一身搭配十足休閒風，雖然她是純素顏出鏡，但清晰可見她的皮膚白皙細膩，狀態氣色很好，還大方對著鏡頭打招呼。

湯唯曾在機場被「野生捕捉」，雖然素顏出鏡但狀態氣色很好。（圖／翻攝自陸網）

湯唯之前久違露面，盛裝出席某品牌活動現場，身穿超深V閃片裙，露出胸前白皙皮膚，無袖掐腰裙身設計秀出白皙手臂與豐腴身材，波浪捲發配大紅唇性感十足，面對鏡頭身姿婀娜十足自信，整個人散發一種幸福的感覺。湯唯在與金泰勇登記結婚的聲明中曾表示：「雖然我們都得再去學門外語，但這是我們最幸福的一刻」，可以想見現在的湯唯也過著充實而滿足的生活。