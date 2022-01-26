每支蜂炮內藏有一段話或籤詩，內文由在地詩人發想出的，獨特性十足。（張毓翎攝）

台南市鹽水區公所導覽志工「疊妹」丁羿嫣，去年加入導覽行列後，有感在地缺乏特色伴手禮，便突發奇想，將牛軋糖結合蜂炮民俗，開發出蜂炮造型的牛軋糖伴手禮「軋哩葚蜂炮」，若當成辦公小物，也有驅除瘟疫的祈福象徵。

丁羿嫣說，提到鹽水伴手禮，通常大眾都會想到意麵，但除了這個外，卻缺乏其他特色伴手禮，有次在鹽水市區幫一群來自台中的婦人導覽，歸返時，卻有人說覺得鹽水「很無聊」，進一步追問下，得知她們認為鹽水除意麵以外，似乎沒有其他代表性的東西，可以買回去跟家人分享。

於是她腦筋動得快，把本身經營小農品牌的特色農產品桑葚，委託食品工廠加工製作桑葚口味的牛軋糖，同時請來在地禹禹藝術工作室做視覺包裝設計，以伴手禮為出發點開發新產品，盼提升農產品價值。她說，相較過去小農家庭式的加工製程，這次與工廠和藝術家合作開發新商品，對她都是很大的突破。

丁羿嫣提到，像是外包裝上的鹽水月津港流域、水波紋路等圖樣，均出自禹禹藝術工作室團隊之手；此外，因為蜂炮是晚上施放，所以禮盒設計為黑底，內部有一片片的紅色宣紙，利用這種意象，讓民眾一開禮盒就聯想到蜂炮景象，此外每支蜂炮內藏有一段話或籤詩，內文由在地詩人發想出的，獨特性十足。

鹽水月津港燈會期間，丁羿嫣在橋南老街販售這次新商品試水溫，她說，日前有一位在地鹽水人，特別訂購100份原材料回去自己DIY，此外這幾天也收到不少顧客的佳評，希望未來發展出更多樣口味，增添豐富和趣味。