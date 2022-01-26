桃園公司加開疫苗施打場次，為在桃園機場的工作人員施打加強的第三劑疫苗。（陳麒全攝）

桃園公司加開疫苗施打場次，為在桃園機場的工作人員施打加強的第三劑疫苗。（陳麒全攝）

在桃園機場爆發本土新冠疫情確診案例後，1月5日由王必勝擔任指揮官成立桃機前進指揮所來控制疫情延燒，如今桃機疫情已獲控制，前進指揮所有望於月底解編。

桃園機場在1月3日爆發本土確診案例後，中央流行疫情指揮中心緊急在桃機成立前進指揮所，並由醫福會執行長王必勝擔任指揮官，也實施了入境旅客落地採檢，員工密集普篩等防疫作為。逾半個多月來，桃機一線人員經多次PCR檢驗，已無增加相關確診者，顯示桃機現在已經相當乾淨穩定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，桃機疫情觀察至28日，若無特別情況，前進指揮所的任務完成將可解編。雖然疫情已獲控制，桃機公司仍然加強第三劑施打量能，截至目前為止施打率已將近達到5成。

根據桃機公司資料統計，目前桃園國際機場含CIQS工作人員約有1.5萬人，新冠疫苗的接種率分別為第一劑98.8％、第二劑96.7％、第三劑截至目前約46.2％，但統計資料不包含民航局管轄的民用航空運輸業、普通航空業、航空貨運承攬業、航空貨物集散站經營業、航空站地勤業、空廚業等民航6業人員。

桃機公司表示，雖然桃機疫情趨緩，有望在月底解除警報，但相關防疫作為仍不可鬆解。除了每日航廈內的固定清消工作、入境旅客的落地採檢等作為外，桃機公司也加開疫苗施打場次，為在桃園機場的工作人員施打加強的第三劑疫苗，但因仍有不少員工因接種第二劑疫苗後的時間至今仍未超過12週，因此尚未符合接種第三劑疫苗的要求。

桃機公司未來仍會規劃每週有疫苗施打場次，讓符合接種第三劑資格的員工報名，再依需求提供疫苗接種服務，並滾動式檢討以滿足機場相關單位的需求，加強桃機員工的防疫能量。