經嘉義市議員鄭光宏在定期會上提案，嘉義市政府編列5萬多元採購衛生棉給國中小公立學校，免費供應給有需要的學生。（呂妍庭攝）

「月經貧窮」議題逐漸受到關注，嘉義市率先由男性市議員鄭光宏提出，因發現經濟弱勢家庭少女為節省花費，一片衛生棉反覆使用，產生感染風險，鄭光宏在議會定期會提案，建請市府編列預算，為有青春期女學生但經費困難家庭，提供免費生理衛生用品，獲10多位議員連署通過，而市府已採購5萬多元的衛生棉，提供給不限條件的小三至國三女學生使用。

鄭光宏透露，他去年5月先留意到台北市針對月經貧窮提出因應作為，之後協助愛心廠商發放洗衣精給弱勢民眾時，生技公司女董座提到她自身成長過程，曾遇到家境窮困的小女生為省錢，衛生棉1片用好幾次狀況，所以女董座會透過公部門捐贈衛生用品給需要的學生。

鄭光宏說，民間團體調查，一名女性每月生理期用品平均花155元，家中如有兩位青春期少女，父母一年要多支出3720元，既然台北市已年借鏡紐西蘭經驗與企業合作，每月固定免費發放衛生棉給女學生，台南市也跟進實施「登月計畫」，提供偏遠鄉鎮、困難家庭國中女生免費衛生棉，嘉義市應形成社福政策，比照急難貧困學生營養午餐補助，提供免費衛生棉。

教育處長林立生說，估算公立國小三年級至國中三年級較有需求的弱勢女學生共1004人，現已採購820包衛生棉約5萬多元，送至公立國小和國中的健康中心供有需要的學生領取，未來會常年編預算，不分家境都能領、不會標籤化。

鄭光宏認為，納入社福政策，固定編列預算可避免臨時找錢或有人捐就有，沒人捐就再想辦法的狀況，建議市府除放在健康中心，也可以放在衛生所供有需要的學生固定領取。