這佛跳牆讓人深感莊重！1名網友日前收到老闆的年終禮物－每人1盅佛跳牆，只見佛跳牆用純白色瓷器，外頭還貼上每位員工的名字，並放在一格格置物櫃裡，不過照片疑似是舊圖，每到年終就變成討論熱門話題；其他網友看到照片笑說「只差貼照片就滿分了」、「雙手都想要合十了」、「取的時候要撐傘」、「帶回家要沿路喊」。

臉書「爆廢公社」發表2張照片並表示，今年公司老闆在年終時送給每位同仁1盅佛跳牆，照片中每盅佛跳牆都用純白色的湯盅瓷器，每個湯盅上面還擺放著吊飾，並用紙條寫上「每位同仁的名字」，最後整盅佛跳牆在「擺入置物櫃」中，一格格的置物櫃裡頭剛好能完整放入佛跳牆，照片曝光後卻讓網友笑翻。

1名網友日前收到老闆的年終禮物－每人1盅佛跳牆，只見佛跳牆用純白色瓷器，外頭還貼上每位員工的名字，並放在一格格置物櫃裡。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

網友留言說，「真貼心老闆忘記上照片了」、「拿的時候要注意，掉了不好掃」、「莊嚴佛跳牆」、「好感動，我的雙手都想要合十了」、「吃完，洗乾淨，要記得一路捧著回家」、「名字都有了，只差照片，圓滿」、「把人家的美意踐踏了，這種員工不可取」、「吃完把骨頭放進去就更像了」、「取的時候要撐傘」、「帶回家要沿路喊，不然找不到回家的路」、「一盅兩用，很好很好」、「吃完瓶子留著，感覺以後可以省掉一筆錢。

有網友質疑原PO的照片疑似是舊圖，該圖每到年終就變成網友熱門討論話題；而近期最著名的神似「骨灰罈」的產品，其實是好市多1款New English早餐茶，因為該產品的外觀是圓筒狀，被網友戲稱為「骨灰罈紅茶」，一推出就成為話題。