為了解高膽固醇血症患者攝取芝麻，是否能降低血脂並增強抗氧化能力，由輔仁與台灣大學組成的研究團隊，針對逾20名參與者展開為期8週的飲食實驗。結果發現，每天攝取40克芝麻(約3匙)的參與者，血液總膽固醇與低密度脂蛋白(LDL, 俗稱壞的膽固醇)明顯下降。研究團隊總結，芝麻對血脂的確有助益，還能提高高膽固醇血症患者的抗氧化能力，進而預防動脈硬化。

這份研究已刊登在國際期刊《營養研究》。論文指出，芝麻作為傳統的保健食品，幾千年來被亞洲國家用於改善營養與預防各種疾病。芝麻不僅富含油脂與蛋白質；現有研究更證實其擁有抗氧化、降低膽固醇、顧肝等功能。

甚至，研究也發現芝麻能抑制腸道對膽固醇的吸收，並增加膽固醇的代謝，從而對LDL的降低、防止動脈粥狀硬化產生相當效果。

不過，過往對於芝麻種種好處的研究，都是以芝麻提煉物進行實驗，使用全籽進行營養研究的實驗相當有限。

因此，為評估補充芝麻對動脈粥狀硬化的影響，了解高膽固醇血症患者攝取芝麻是否能改善血脂與提升抗氧化能力；研究團隊遴選21名高血脂患者，所有參與者的總膽固醇水平大於240 mg/dL，並參加飲食控制或藥物治療超過3個月。

其中，男性6人，女性15人，平均年齡為50歲，平均身體質量指數為22.9 kg/㎡。大多數的參與者體重在正常範圍，只有一人為肥胖。參與者除須接受血液檢測外，還須檢查並排除惡疾、糖尿病、腎、肝、內分泌與腸胃道疾病的參與者。

在整個研究過程中，參與者必須採取國家膽固醇教育計劃的飲食模式。在試驗開始的前2週，受試者須維持規律飲食，並採集血液樣本。在實驗期的1至4週，參與者每天吃下40克的芝麻，而第5到第8週的實驗後階段，參與者停止食用芝麻並恢復正常飲食。在第0週、第4週與第8週，研究團隊測量參與者的體重與採集血液樣本。

結果發現，攝取芝麻的參與者血液中的總膽固醇與壞的膽固醇水平明顯下滑，紅血球溶血現象的時間與LDL氧化的時間也明顯變長。同時，攝取芝麻讓參與者LDL中硫代巴比妥酸反應物（thiobarbituric acid reactive substances，TBARS）的水平稍微降低。不過，研究團隊也發現，當患者恢復一般飲食後，芝麻帶來的好處就消失了。

研究團隊總結，高膽固醇血症患者每天補充40克的芝麻，4週後總膽固醇與LDL的水平都下降，LDL與紅血球抗氧化能力都獲得提升。芝麻之所以有這種好處，與其富含芝麻素、精氨酸、膳食纖維與不飽和脂肪酸等營養素有關。

研究團隊認為，芝麻或許可做為治療高膽固醇血症的一種可行輔助療法，現行飲食指南可納入做為控制高血脂的飲食介入法之一。