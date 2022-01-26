桃園市八德區25日11點多四維派出所巡佐李福進、警員李卉蓁擔服巡邏勤務，接獲派案轄內金和路銀行行員報案稱有疑遭詐騙案件，隨即立即趕往現場處理，經警方及銀行行員耐心向民眾解釋，黃女打消匯款念頭，避免受騙上當的機會。

據了解，有名年約35歲的黃姓女子，經由網路認識1名證券商，對方稱將錢匯款至海外指定帳戶即可協助操作外匯、賺取匯差，還能短期獲利。黃女不疑有他，依其指示至銀行準備匯款美金2500元至對方指定的帳戶，經銀行行員郭筱倩關懷提問後發現有異，並通報警方到場協助。

警方到達現場先耐心聆聽案情，並細心詢問黃女是否清楚該筆款項去向、用途及所投資的標的，再向黃民說明網路上已有許多相關遭詐案例，黃民經警方及行員解釋分析後，也覺得若依對方指示進行匯款恐有遭詐騙的狀況，便打消匯款念頭避免損失。

警方呼籲，民眾投資理財前務必「停、看、聽」，審慎確認所從事的投資或交易是否透過合法金融機構進行，詐騙集團常以各種理由話術誆騙有穩賺不賠的投資機會要求被害人匯款，如遇類似高獲利、低風險的投資標的更要提高警覺，可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。