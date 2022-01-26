全球工業級嵌入式存儲領導品牌威剛科技正式發表DDR5 U-DIMM與SO-DIMM工業級記憶體。相較於上一代DDR4，在效能、容量、功耗、可靠性有著跨世代的革新。據市場調研機構Omdia分析，2022年DDR5在記憶體市場所佔的比重將為10％，2024年將進一步擴大至43％，尤其在工業伺服器市場更將被廣泛採用；包括5G網通、高效能運算（HPC）、工業自動化、智慧醫療等相關應用也將得益於DDR5技術，加速應用落地時程。

威剛首波正式量產的DDR5 U-DIMM工業級記憶體，嚴選三星原廠優質顆粒，提供8/16/32GB等三種容量，外觀上採用雙排288-pin設計，適用於邊緣計算、物聯網、5G、工業電腦等領域。通過嚴苛驗證測試的DDR5 SO-DIMM工業級記憶體同樣採用三星原廠優質顆粒，提供8/16/32GB等三種容量；但與DDR4相比，則是採用雙排262-pin設計，適合嵌入式裝置、智慧醫療、監控與工業自動化等應用。

在性能和效率上，DDR5相較於DDR4的最高3200MT/s，傳輸效率提升了50％，速度高達4800MT/s，同時兼具1.1V超低電壓的優點，更加節能省電。威剛DDR5工業級記憶體皆配有「電源管理IC（PMIC）」，通過將一個5V的電源管理IC從主機板移至記憶體上，可更有效率地讓電壓維持穩定、提高記憶體的可靠度和性能。為滿足5G應用大數據分析、深度學習與高效能運算等需求，威剛DDR5工業級記憶體還導入On-die ECC糾錯機制，以保證資料傳輸的穩定精準。

作為工業嵌入式存儲專家，威剛可依客戶需求提供多樣的客製化服務；例如30μ PCB鍍金層，能增強產品的耐用度和壽命；抗硫化（Anti-Sulfuration）和三防膠（Conformal Coating）技術，則可保護記憶體抵抗外在污染、灰塵或濕度所產生的不良影響，確保工業設備在惡劣環境下仍能穩定運行，並大幅提升記憶體的耐用度。

目前，威剛DDR5 U-DIMM工業級記憶體已正式量產，DDR5 SO-DIMM則緊接著在Q1上市，將率先導入伺服器、工業電腦、網通等應用。除了現有規格之外，威剛也加快研發進度，將開發更多如R-DIMM、ECC、VLP DIMM、寬溫等規格，為進入高速運算的新世代奠定硬體的堅實基礎。