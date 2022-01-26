陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、范少勳、林哲熹、張軒睿、章廣辰等男星日前出席101的LV男裝派對活動，25日晚間傳出當天有確診者足跡，所有藝人第一時間都做了快篩，結果為陰性，昨包括林柏宏、范少勳、林哲熹都進一步到醫院做PCR篩檢，結果也都是陰性，雖然沒有被匡列在居家隔離名單，不過眾星與當天在場的工作人員都進行自主健康管理中。

范少勳與郭雪芙、鍾承翰、唐振剛正在拍攝時創影業都會精品劇《因為你如此耀眼》，劇組第一時間獲通知後已完成全員快篩，全部都是陰性，時創影業、製作人、導演討論後，決定26日劇組休息一天，嚴密做好防疫工作。范少勳昨上午也前往醫院進行PCR檢測。林柏宏以及林哲熹以及經紀人昨下午都做了 PCR檢驗，結果是陰性，表示謝謝大家關心。

林柏宏經紀人表示，25日晚上有接獲消息，因團隊這幾天都有工作，所以23日才做過快篩，都是陰性。活動當天都是全程戴口罩，但林柏宏25日晚上就趕緊做了快篩，顯示為陰性，但為了安全起見，26日又自行去醫院做PCR，這幾天的工作就先取消，也會持續做好健康管理。由於他手上的戲剛殺青，所以工作還好，沒有太大影響。

劉冠廷經紀人表示，大概25日晚間9點才收到通知，包括劉冠廷及當天在場的工作人員都先做居家快篩，藝人和團隊工作人員都是陰性，26日已預約要去做PCR篩檢。當天也出席活動的張軒睿、章廣辰也都做了快篩，結果是陰性，兩人也都將進一步做PCR篩檢。