北京冬季奧運2月4日登場，行政院官員今表示，依照往例，冬奧代表團未安排官員隨團，至於代表團是否出席開閉幕式，由教育部宣布。

政院官員表示，自2002年鹽湖城冬奧時，未安排官員隨團的慣例，因此，北京冬奧也未安排官員隨團。

至於開閉式恐被以「中國台北」稱呼矮化我國，傳出政府已擬定代表團將不出席開閉幕式。政院官員說，相關決定由教育部對外宣布。