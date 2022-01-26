北京冬奧代表團不出席開閉幕式？政院官員：由教育部宣布 20:312022/01/26 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對北京冬奧我國代表團是否出席開閉式，行政院官員表示，由教育部宣布。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京冬季奧運2月4日登場，行政院官員今表示，依照往例，冬奧代表團未安排官員隨團，至於代表團是否出席開閉幕式，由教育部宣布。 政院官員表示，自2002年鹽湖城冬奧時，未安排官員隨團的慣例，因此，北京冬奧也未安排官員隨團。 至於開閉式恐被以「中國台北」稱呼矮化我國，傳出政府已擬定代表團將不出席開閉幕式。政院官員說，相關決定由教育部對外宣布。 冬奧開幕倒數計時 陸媒：美謀劃以疫情為由批准駐華使領館「授權撤離」 參賽人數創歷史紀錄 北京冬奧陸代表團選手和教練宣誓出征 #代表團 #政院官員 #開閉 #未安排 #官員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京冬奧》奧會副主席蔡賜爵：開閉幕典禮司儀不會改我代表團名稱 20:012022/01/26 體育 冬奧前加重防疫規定 傳美擬准許外交官離開中國 11:402022/01/26 國際 陸官媒：立陶宛將派出迄今為止規模最大的代表團參加北京冬奧會 18:412022/01/25 兩岸 俄駐陸大使：俄羅斯將派出超過五百人代表團參加北京冬奧會 12:122022/01/25 兩岸 散戶挺台股 證券劃撥餘額 爆3.16兆天量 04:102022/01/25 財經要聞 分析師：若通膨居高不下 Fed恐須連續升息 09:592022/01/24 財經 塔利班首訪歐洲 挪威：不代表承認政權合法化 16:382022/01/26 國際 20多國先遣人員 入住北京冬奧村 04:102022/01/24 產業財經 陳奕光專欄－緊盯全球貨幣緊縮序幕 首選趨勢向上股 04:102022/01/22 財經要聞 清朝官員不可亂自稱「奴才」 地位竟比臣還高 18:062022/01/25 歷史 俄羅斯駐中大使：將派超五百人代表團參加北京冬奧 16:262022/01/25 兩岸 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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