全球Twitter討論聲量前20名K-pop明星。（Twitter提供）

全球Twitter討論聲量前10名K-pop新。（Twitter提供）

韓流影響力持續席捲全球，Twitter公布2021年度推文數量統計，「＃KpopTwitter」再次以78億則推文登上高峰，打破2020年67億則的紀錄。台灣的用戶同樣也抵擋不了K-pop魅力，本次公開的前20名 K-pop明星中，BTS、TWICE、SEVENTEEN、EXO、ATEEZ及TOMORROW X TOGETHER等6個團體都名列台灣2021年討論度最高的Twitter帳號。

防彈少年團（BTS）不負眾望榮登2021全球 K-pop 明星中最多推文討論的冠軍寶座！光是去年12 月在美國洛杉磯舉辦的「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA」線下演唱會就創造了來自世界各地超過6800萬則推文的驚人數字。緊追在後的是男團NCT則是蟬連亞軍的位置，人氣持續看漲，BLACKPINK和EXO皆在排行榜前20名。另外，BTS的師弟TXT TOMORROW X TOGETHER，從2020年的第8名到2021年上升為第6名，ATEEZ則是一路攀升到第9名，接著是排名第10名的Stray Kids，由此可看出新生代的勢力來勢洶洶已攻佔排行榜多個席位。

此外，選秀節目《I-LAND》選拔出道的ENHYPEN也在不到1年內迅速在全球累積大量的粉絲，於該年K-pop新興團體榜單中排行第5名；2021年更上一層樓，繳出令人驚豔的成績單，僅次於BTS和NCT。對於新世代的偶像團體來說，該組合取得了不同凡響的成就，首張錄音專輯推出後即獲得銷售量破百萬的佳績，更是登上美國告示牌榜前200名排行榜中的第11位。而SM娛樂旗下的女子團體aespa和2019年出道的ITZY也在2021年迎來重要的里程碑，首次進入前20名的排行名單中，分別佔居第14名和第16名。

隨著韓國娛樂產業的蓬勃發展，社群上的討論內容也從逐漸從「音樂」擴及至電影、綜藝節目及Webtoon等娛樂面向，其中又以Webtoon改編的韓劇表現尤其亮眼。《女神降臨》、《Sweet Home》、《如蝶翩翩》等原創漫畫，一躍成為Twitter上最多推文數的Webtoon作品。