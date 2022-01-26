中華代表團是否出席北京冬奧開閉幕典禮的癥結點終於浮出檯面了，根據熟悉體壇的專業人士表示，大陸主辦單位打算用「中文」的方式來安排出場順序，如此一來中華台北就會安排在中國香港之後出場，政府高層得知消息後立即動了不參加開閉幕典禮的念頭，但還沒做出最後決定。

大陸在舉辦2008年北京奧運同樣採取「簡體中文」的方式來安排我代表團出場順序，但當時中國香港與中華台北中間相隔著中非共和國，所以並沒有出現歧見，緊接著2010年廣州亞運和2011年深圳世大運皆採用「TPE英文」方式安排出場順序，因此非常順利。

去年日本在東京奧運依照日文片假名發音安排各代表團出場，中華台北入場排序為第104，前面為韓國隊、後面是塔吉克，中國大陸代表隊排序第110。這次大陸舉辦北京奧運也打算改回用「簡體中文」發音來介紹各國代表團，這是舉辦國的權利，無庸置疑，但最大癥結點在於中非共和國向來不參加冬季奧運，因此就會出現前面是日本，後面是中國香港，這種方案讓台灣政府高層無法接受，認為應該是要用「TPE」來安排才對，進而傳出打算拒絕參加開閉幕典禮的爭議。

不願具名的體壇人士直言，按照以往案例，我方在得知消息後應該據理力爭，畢竟當初國際奧會前主席薩瑪蘭奇將我們的英文名稱定為TPE，就是有意將我們與大陸相隔開來，這是對我們的善意，如今政府高層一昧地躲避並無法解決問題，希望政府高層別輕言放棄。