台北市去年交通事故死亡人數較前年增加，交通部長王國材點名台北市長柯文哲，指對方去年12月未主持道安會議，還喊話柯文哲要當個「道安優等生」。對此，台北市政府反擊，指北市A1交通事故死亡率、A3死亡人數皆為六都最低，批評王國材不以實績討論交通安全，「足見王部長的政治專業與用心良苦。」

交通部今天公布去年1至11月道安統計，去年1到11月交通事故死亡121人，比2020年增加28人，增加人數高於其他縣市。

王國材表示，去年12月台北市、新竹市、嘉義縣及連江縣的地方首長都未主持道安會議，但連江全年無死亡事故，不主持道安會議還有理由，反觀北市死亡人數增加，柯還打破過去全程參與的傳統，缺席去年12月的會議，盼柯能繼續當道安優等生。

對此，台北市政府發言人陳智菡表示，柯文哲上任7年，積極改善北市交通事故率，致力從微小處打造安全的交通環境，北市不僅A1（事故發生後24小時內死亡）死亡率為六都最低 ，每十萬人口平均僅有2.54人，最高為台南市8.64人；且據警政署統計，去年1到11月A1（事故發生後30日內死亡）死亡人數，北市亦為六都最低，僅其他五都的2分之1。

陳智菡強調，柯文哲任內幾乎每場交通會報都親自主持，認真發現問題、解決問題，不為做表面功夫當模範生，因為每一個數字都關乎人命。

她也批評，王國材不以實績來討論交通安全議題，還刻意將去年只缺席過一次的柯文哲，與一年一次都沒開交通會議的縣市長並列點名，「足見王部長的政治專業與用心良苦。」