合一(4743)26日宣布入選彭博性別平等指數(Bloomberg Gender-Equality Index GEI)。該指數今年共納入45國家及地區、包含11個產業,共418家企業,台灣僅有7家企業入選,合一是唯一入選的生技業者,突顯國際ESG評等機構肯定合一長期在推動性別議題及友善職場文化上的努力。

彭博性別平等指數旨在追蹤國際企業在職場性別平權資訊揭露的表現,指數評分共包含:企業女性領導者及人才庫(Female Leadership & Talent Pipeline)、薪酬福利政策是否符合同工同酬(Equal Pay & Gender Pay Parity)、友善包容的性平文化(Inclusive Culture)、暢通的性騷擾申訴管道及防治政策(anti-sexual harassment policies),以及認同女性價值品牌(pro-women brand)等五個面向。

彭博社董事長、美國30% Club創辦人暨董事長高逸雅(Peter T. Grauer)表示,合一和其他全球417家公司一起納入彭博性別平等指數,主要是這些公司提升了性別相關資訊報告的透明度,並在業界樹立新的標準。儘管彭博性別平等指數的門檻越來越高,但成員仍不斷增加,這證明更多公司努力改善性別相關指標,為多元化人才在組織中創造更多成功機會。

合一長期推動友善職場,落實性別平權,女性董事比率達42.86%,女性主管比率62.5%,在女性員工佔比(Percent Women Of Total Workforce)、女性員工佔工程/研發比例(Percent Women Of Engineering Workforce)、女性升遷比率(Percent Women Of Total Promoted Employees)等構面的表現遠優於業界水準。

合一總經理鄭志慧表示,今年全球僅有23家生技醫療公司入選彭博性別平等指數,合一成為台灣生技業第一家被納入彭博性平指數的公司,代表合一在職場多元化議題推動已名列世界前茅,獲得國際認可,未來將持續依循『SDGs 5:性別平權』及『SDGs 8促進就業及經濟成長』的永續目標,與員工攜手打造永續企業。

這項彭博性別平等指數的調查皆為企業自發性參與,沒有相關費用成本,市值達到10億美元的公司才有資格納入該指數。