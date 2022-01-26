企業落實數位轉型已不僅是為了因應疫情，更需要全面提升資料保護技術、架設強度更高的資安防護，圖睿科技、安佩科技兩家新創科技公司，能為產業界提供創新解決方案，或協助在企業雲端架構層搭載的資安防護系統，均獲得創投資金大量入資。

圖睿科技（GRAID Technology Inc）26日宣布，完成1500萬美元的A輪募資，由水木管理顧問領投。本輪投資人包含和通創投、元大創投、國泰金控、中加投資、新生資本以及金石創投等。SparkLabs Taipei共同創辦人暨管理合夥人邱彥錡表示，SparkLabs Taipei是圖睿的第一個投資人。

安佩科技為美商Appaegis Inc.，為資安軟體公司，台杉投資水牛五號科技基金近日完成投資，該公司共同創辦人兼執行長謝崇耀Michael在軟體及資安領域超過20年的資歷，2019年在美國矽谷創辦Appaegis，開發新世代的資安防護方案。

Appaegis是Michael所創辦的第二間公司，其所研發出在雲端架構層的資安軟體，正是看準數位時代已經從網路的中心化狀態，發展至今成為以應用程式和雲端為主的分散式架構，企業必須對應提升資安防護需求的解決方案。Michael於1999年加入Netcareen（網屏）從事資安防護，2019年創辦Appaegis，並在2021年底獲得台杉投資領投，TSVC、Alumni Ventures、First In（TM）、LDV Partners和Silicon Valley Future Capital等共同投資的770萬美元種子資金。Michael表示，該筆資金將用於公司業務的拓展，包括台灣分公司的人員招募。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，台灣產業作為全球供應鏈的重要基地，所掌握的客戶關鍵資料一旦被駭，其嚴重的程度可說是會「動搖國本」，多數企業其實都已建置資安防護，但面對更多的雲端應用及更具有惡意行為的駭客攻擊時，企業的資安也需要升級。

圖睿科技創辦人暨執行長游宗霖指出，圖睿科技的投資人都是關注顛覆性技術與全球市場潛力的專家，圖睿的SupremeRAID(TM)是近20年來在儲存市場最具影響力的創新技術，它將顛覆傳統企業及資料中心的資料保護方式，並且成為新一代儲存資料保護的產業標準。圖睿科技並宣布，將運用甫募集的A輪資金，持續發展領先市場的儲存資料保護技術，並加速拓展全球OEM以及企業用戶市場。