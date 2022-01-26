麻豆代天府新春文化祭活動準備了1萬5000枚歲錢、1萬份平安米要送給遊客及信徒。(劉秀芬攝)

麻豆代天府後苑天堂與地獄景點遊客眾多。(劉秀芬攝)

麻豆代天府後苑天堂與地獄景點遊客眾多。(劉秀芬攝)

麻豆代天府初一、初二新春文化祭活動有熱鬧表演及趣味互動遊戲。(劉秀芬攝)

疫情升溫，不少宮廟迎新春活動紛紛取消或縮小規模，台南市麻豆代天府今年首辦文化祭就遇上疫情升溫，廟方表示，配合防疫，入廟參拜採實聯制，到後苑參觀18層地獄也要量額溫，再留一次資料；此外，發歲錢、送虎年公仔、送平安米活動照常舉行，但不集中發放，初一、初二參加新春活動即可向廟方索取。

香火鼎盛的麻豆代天府又稱蔴荳五王廟，位居龍喉穴上，主祀五府千歲，1956年重建後，優美庭院及後苑的「五彩巨龍」天堂與地獄景點遊客眾多，過年期間參拜遊客數以萬計。為讓更多信徒認識王爺文化，廟方今年首辦文化祭藝文活動，希望吸引更多年輕族群。

新春期間，代天府文化祭邀請北管樂團、魁儡戲、民俗技藝團演出，另有兒童寫生比賽，射飛鏢等趣味互動遊戲，廟埕有5米高財神爺、虎年公仔供民眾拍照，還有布袋戲操偶體驗活動。

代天府主委陳中山表示，初一早上將為新招財大元寶舉行開光儀式，民眾來摸大元寶就送發財米，過七星平安橋送歲錢，參加趣味遊戲就送虎年公仔。陳中山說，去年因為疫情麻豆香暫停一次，信徒都覺得十分可惜，因此今年特舉辦文化祭活動來熱鬧一下，雖然又遇到疫情升溫，防疫措施都將按中央流行疫情指揮中心規定辦理。

廟方表示，除了藝文活動，也邀麻豆農會擺攤推廣在地農特產品，並提供免費柚子茶，歡迎遊客前往參拜祈福看表演、拿歲錢保平安賺大錢。