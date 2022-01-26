中國員警網26日消息，姓氏在中國有著明顯的地域分布特徵，傳統依據血緣和地緣的姓氏分布，受歷代政權更迭、經濟發展、人口遷移、民族融合等因素影響，逐漸形成當下分布格局。尤其是同宗普遍不到10萬的複姓人口，「長孫」97.02％在陝西、「申屠」95.15％在浙江、「令狐」75.60％在貴州，而複姓人口最多、達111.7萬的「歐陽」，則是有33.86％在湖南。

2021年大陸公安部戶政管理研究中心統計分析全大陸新生兒姓名用字情況、常見姓氏、常見人名及地理分布等情況，集結發布大陸《2021年全國姓名報告》。

從整體分布看，常見姓氏分布廣泛，在大陸31個省（區、市）均有分布，但同時也存在一定的空間聚集性。

如王、李、張、趙、郭、韓、曹、田、杜、魏、任、姚、范、石、賈、付、秦、侯、薛、閻、史、常等22個姓氏人口，分布最多的省分是河南；陳、黃、吳、林、鄭、梁、謝、許、鄧、馮、曾、蔡、葉、蘇、盧、鍾、廖、邱、江、黎等20個姓氏是廣東。

劉、孫、高、宋、董、于、呂、姜、崔、孟、邵、孔等12個姓氏是山東；周、唐、彭、肖、蔣、譚、尹、龍、賀、龔、向等11個姓氏是湖南；徐、朱、丁、沈、夏、顧、錢、戴、嚴等9個姓氏是江蘇。

潘、陸、韋、覃、莫等5個姓氏是廣西；楊、何、羅、袁、雷等5個姓氏是四川；程、汪、方、陶等4個姓氏是安徽；鄒、熊、萬3個姓氏是江西；白、郝2個姓氏是河北；金、毛2個姓氏是浙江；胡、余2個姓氏是湖北；武、段、馬姓分別是山西、雲南和甘肅。

常見複姓「聚居」的特點非常突出，複姓人口在個別省分的分布較為集中。歐陽33.86％人口分布在湖南；上官22.05％在福建；皇甫32.72％在河南；令狐75.60％在貴州；諸葛31.06％在浙江；司徒88.19％在廣東；司馬30.28％在河南；申屠95.15％在浙江；夏侯74.87％在江西；賀蘭17.89％在湖南；完顏58.56％在河南；慕容70.94％在廣東；尉遲27.64％在河北；長孫97.02％在陝西。