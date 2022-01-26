高齡96歲的前馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）上週再度入住大馬國家心臟中心，並在加護病房接受治療。馬哈地女兒今天表示，父親正在恢復中，已從加護病房轉到普通病房。

馬哈地這次入院消息傳開後，引發各界關注，女兒瑪麗娜（Marina Mahathir）不定時發聲明說明父親病況。

星洲日報報導，瑪麗娜今天再度發聲明表示，在醫療團隊治療及評估下，馬哈地逐漸恢復，且已從心臟重症加護病房轉至普通病房。

據瑪麗娜說法，馬哈地於20日再度入院。這也是馬哈地一個多月來，第3次住進這家心臟專科醫院。

馬哈地去年12月中在這家醫院接受數項醫療檢查，並於一週後出院。今年1月7日，他再度入院治療，當時國家心臟中心表示，馬哈地因「非急需醫療程序」入院，但未提供進一步細節。

國家心臟中心9日再度說明，馬哈地已接受一項醫療程序，意識清醒且精神很好。他隨後於13日下午出院，並持續在家休養。

綜合外媒報導，馬哈地過去曾有心臟毛病，有過數次心臟病發作，也曾動過心臟繞道手術。

被譽為「馬來西亞現代化之父」的馬哈地是大馬最具影響力的政治人物之一，不僅是馬國在位時間最長的首相，也是馬國史上至今唯一兩度出任首相的領袖。

馬哈地第一次擔任首相任期為1981至2003年。2018年，當時高齡92歲的他又藉改革派聯盟領導者的身分，回任首相，但2020年因執政聯盟內鬥而下台，目前仍擔任國會議員。（編輯：陳惠珍）1110126