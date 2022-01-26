美國半導體業者第四季財報由德儀（TI）打頭陣，拜晶片需求強勁所賜，德儀上季業績亮眼，本季財測亦超越市場預期，同時表示將聚焦利潤豐厚的汽車和工業用晶片領域。

德儀在25日美股盤後公布第四季業績，淨利達21.4億美元，每股盈餘為2.27美元，遠遠優於市場預期的1.94美元。營收年增19％至48.3億美元，輕鬆超越分析師預估的44.3億美元。

新冠肺炎疫情與供應鏈中斷，導致晶片供不應求，德儀表示將利用機會，在汽車和工業用晶片領域投入額外策略重心，兩項業務占德儀年營收比重分別為41％與21％。

德儀投資人關係部門主管佩爾（Dave Pahl）在分析師會議表示，車用晶片市場成長強勁顯而易見，今日汽車使用的晶片比五年或十年前更多，這股趨勢顯然將會持續。汽車和工業兩大領域的晶片客戶透過類比和嵌入技術，讓終端產品更聰明，更有效率，將會推動晶片需求成長更加快速。

德儀在2011年11月宣布，2022年將在德州謝爾曼（Sherman）興建12吋晶圓廠。

展望未來，德儀預估第一季營收約介在45億至49億美元之間，每股盈餘約在2.01至2.29美元，優於分析師預測的營收43.7億美元和每股1.87美元。

德儀執行長坦伯頓（Rich Templeton）在法說會表示，2021年德儀投入44億美元發派股息和回購股票。他表示：「德儀的股息和股票回購計畫，反映公司持續將自由現金流回饋股東的決心。」

疫情導致全球晶片嚴重短缺，根據美國商務部25日公布的調查發現，製造商的半導體庫存由2019年的40天，驟降至2021年的5天。受訪者認為，晶片供應中斷困境恐怕無法在半年內落幕。