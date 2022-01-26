大陸國企對房產龍頭的併購潮可望啟動，華潤置地26日宣布，華潤置地及所屬萬象生活分別與中國招商銀行簽署「併購融資戰略合作協議」，招行將全力支持華潤置地、華潤萬象生活併購，額度達人民幣（下同）230億元。

香港經濟日報報導，根據協議，華潤置地獲得200億元融資額度，華潤萬象生活則為30億元。華潤置地指出，該協議支持華潤置地把握市場機會，參與房地產項目併購，化解行業風險；對於華潤萬象生活，則為物業、商業、數位化等各類業務拓展提供金融支持。

當前大陸房企陷入債務危機，國企出手救援已被視為重要手段之一。上海世茂集團日前曾經宣布，出售旗下全資附屬公司上海世茂置業發展全部股權予由上海市國有資產監督管理委員會全資擁有的上海久事有限公司，總價為10.6億元。世茂預期將會變現出售收益約2.7億元，出售事項所得款項擬約90％用於降低其負債及約10％用於一般企業用途。

市場人士認為，目前國企、房企開始買入其他房企的資產，預期隨著官方金融支持到來，國企收購活動將轉趨增加。