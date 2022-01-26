台南隆田文資園區與官田區公所盤點園區附近停車空間，製作停車指引，官田火車站後站有近40格停車位。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

甫於15日開幕試營運的台南隆田文資教育園區，24日正式收費後首個周末有1.5萬人次入園，為迎接春節遊客，園區除推出新考古互動遊戲，因應活動首度開放考古中心工作室，文化局也與公所盤點周遭停車場，設立指示牌，希望讓遊客玩得盡興，也不影響附近交通。

台南隆田文資教育園區位於官田區隆田火車站旁，開幕試營運周末兩日遊客破3萬人，當地民眾打趣說，從來沒在隆田見過這麼多人潮；由於開幕至23日期間免收門票，第1周星期一至五遊客數破1.3萬，第1個周末遊客也有1.2萬人。

台南市文化局表示，園區為了讓客有新鮮感，將不斷推出新活動，首先與八田與一園區新推出「雙生果的祕密」實境遊戲，玩家透過手機指示，在園區內探索嘉南大圳地景，接著造訪八田園區就能完成闖關。

此外，配合園區特色考古中心，新推出「考古體驗趣」互動遊戲，邀請小朋友動手操作迷你堆高機，化身小小考古員；另外也會有考古導覽，介紹考古人員工作流程，幫助民眾了解目前考古中心整理的出土遺物背後的故事與意義。

由於園區開幕後即將迎接首個大型連續假日，文化局也與公所盤點附近停車空間，除了火車站前站的付費停車場，目前於火車站後站、官田農會超市前、體育公園旁有130格免費停車空間，春節期間文化局將加強停車指引。

文化局表示，正積極物色合適空地規畫為停車場，也將與台鐵討論借用倉庫區閒置空地，至於附近民眾抱怨巷弄停車增加，會車不易造成困擾，官田區公所將與里長及里民會勘，討論是否畫設紅線，並加強交通疏導。