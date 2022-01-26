為健全南部地區供水備援系統，經濟部水利署斥資120億元興建「曾文南化聯通管」，因應春節山區返鄉車潮及旅遊人潮增加，聯通管台3線工區全面停止施工，並派人員指揮引導交通。

行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹26日在相關人員陪同下，赴台南山區視察曾文南化聯通管工程，以及春節前相關交維準備工作，由南區水資源局長連上堯說明工程內容、施工進度與道路交通維持現況。

連上堯表示，曾文南化聯通管完成後可提供每日80萬噸備援水量，將大幅提高南部地區水資源調度，提高南部地區供水穩定性。

為因應春節期間可能增加的車潮及人潮，聯通管工程道路開挖部分完成回填，重新鋪設路面，春節期間台3線工區全面停止施工，日夜間均有專人不定時巡檢交通維持設施狀況，以維護民眾春節期間通行安全。

王開玹強調，因應台商大舉回台投資設廠，確保用水用電無虞是政府當前重大政策。王開玹除慰勞施工人員辛勞外，也請施工單位與玉井分局交通隊充分聯繫，以維護交通順暢，減少對地方交通之影響，並多與在地民眾溝通，順利推動國家重要水資源工程建設。