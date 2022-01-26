高雄Omicron變異病毒入侵高雄，仁武區大灣國中26日晚間突然出現3輛防疫遊覽車，且有許多民眾紛紛穿著防護衣接續上車，引發當地民眾恐慌。

對此，高市府衛生局表示，大灣國中為某確診個案就學學校，市府防疫團隊疫調發現個案於病毒可傳染期期間有2日到校，全校緊急匡列接觸者34人，採檢後居家隔離。