高雄某國中突現3台遊覽車 衛生局證實：匡列34人將居隔 21:042022/01/26 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有民眾直擊大灣國中校門口前出現3台遊覽車，衛生局證實已匡列34人採檢居隔。（圖／翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄Omicron變異病毒入侵高雄，仁武區大灣國中26日晚間突然出現3輛防疫遊覽車，且有許多民眾紛紛穿著防護衣接續上車，引發當地民眾恐慌。 對此，高市府衛生局表示，大灣國中為某確診個案就學學校，市府防疫團隊疫調發現個案於病毒可傳染期期間有2日到校，全校緊急匡列接觸者34人，採檢後居家隔離。 「2022台灣燈會在高雄」 聚光台灣主視覺一卡通限量開賣 醫曝防疫最佳利器 台灣一旦放棄這1點：確診數將成千上萬 #足跡 #隔離 #大灣國中 #高雄 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 t1》年前封關戰 高雄海神周五迎戰台中太陽尋求7連勝 15:072022/01/26 體育 捷運岡山路竹延伸線動土 19:302022/01/26 區域情報-高雄 學測考生確診 緊急隔離近百師生 04:102022/01/26 焦點要聞 高雄確診考生21日出現症狀「抱病應考」 網友嘆合理：補救原則太爛 09:002022/01/26 政治 過年來高雄8熱門景點 開放14處免費臨停空間 12:142022/01/26 寶島 228連假高鐵加班車 1／28凌晨開放訂票 11:292022/01/26 生活 城中城跨區區段徵收都計變更審議通過 19:222022/01/26 區域情報-高雄 礁溪長榮疫情續爆！北市中國科大2生確診 曾赴撞球館、美式餐酒館 16:142022/01/26 生活 新加坡超市指定要高雄蜜棗 民眾詢問度高 16:372022/01/26 寶島 高捷衛武營站聯開案 引資上看180億 04:102022/01/26 產業特刊 涉聯手胞妹詐領1330萬助理費 高雄市議長曾麗燕遭起訴 11:532022/01/26 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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