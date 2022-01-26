韓劇《解讀惡之心的人們》播出後，口碑大受好評，最新1集在韓國再創收視新高，金南佶化身犯罪側寫師查案，緊張刺激又抽絲剝繭緝凶過程，讓網友大讚「追劇完全沒空滑手機」。第3、4集劇情就推入辦案高潮，1名拾荒婦人在垃圾堆中發現飄出刺鼻味的數包黑色塑膠袋，裡面放有已通報失蹤9天、5歲女童的屍塊，不只有遭性侵跡象，其手指更被殘忍砍斷，變態兇嫌行徑令人髮指。犯罪分析組從屍塊被冷凍、切口整齊、有性侵痕跡剖析犯人性格，成功找到嫌疑犯，並於犯人後院發現了8根女童手指。

劇中這起5歲女童分屍案取材自2001年韓國首爾一起真實案件，當年爸爸帶著4歲女童與6歲哥哥出門散步，父親暫離回來後卻發現女兒失蹤，9天後在女童自宅不過500公尺，離失蹤地點僅200公尺路邊，由拾荒老人尋獲1個後背包，裡面有3袋屍塊，女童被殘忍分屍且下半身不見，作案手法包含利用冰淇淋誘拐、冰入冷凍室等皆為真實狀況。犯人本名崔仁九逮捕後，起初否認性侵，但在女童體內驗出精液反應，才承認在自宅性侵女童後將她勒斃。他一度判處死刑但持續上訴，隔年被判無期徒刑，目前仍在世服刑中。《解讀惡之心的人們》每週六、日早上10點在愛奇藝國際站播出。

另外，愛奇藝國際站上還有李棟旭在《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》挑戰黑色喜劇，不當偶像型男主角，演活帶有邪氣又醜態百出的警正柳秀悅，和魏嘏隽飾演的「瘋傢伙」K合作以暴制暴打擊犯罪，2人劇中密不可分的兄弟情也是一大看點；去年以《魷魚遊戲》爆紅的朴海秀，拋開前作自私又負債的上班族形象，這次在《Chimera 奇美拉》化身重案組刑警車在煥，辦案時注入完美主義性格，不放過任何可疑線索，拚命追查「奇美拉爆炸事件」的兇手，展現專注又帥氣的職人精神，劇中環環相扣的劇情也讓人看得欲罷不能。