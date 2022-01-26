71歲資深藝人蔡頭（蔡斯文）去（2021）年11月29日傳出肝癌末期住院治療，當時還能親接電話證實，今（26）日卻爆出他早在去年12月底病逝，令演藝圈好友們都震驚；蔡頭出道超過50年，感情生活意外很低調，先前和女星藍如潔上節目，才知道兩人曾被牽線，結果女方再求婚卻被蔡頭婉拒「沒辦法」。

蔡頭今（26日）驚傳過世消息，他的傳奇人生也再被重新檢視，從秀場到紅頂藝人時期等等，各種輝煌的過往，但意外的是，出道超過50年蔡頭感情世界卻很低調，從個人資訊得知配偶「陳緯綸（Maggie）」，其他都像是謎；沒想到先前蔡頭和資深女星藍如潔一起上節目，意外透露兩人差點步入禮堂。

藍如潔在節目中向蔡頭「求婚」，兩人逗趣互動讓現場都笑翻。(圖/ 摘自《命運好好玩YouTube》)

先前藍如潔在命理節目中，憶起年輕還在「黃小冬綜藝團」時期，黃小冬突然問蔡頭結婚了沒有，在蔡頭說沒有後居然要把當年才16歲的自己介紹給他，二八年華的她看不上蔡頭直接拒絕；但經過幾十年，藍如潔坦言有想過當初怎麼沒有嫁，「其實嫁給他不錯」，還直接對著身旁的蔡頭問還要不要娶他。

面對突如其來的「求婚」，蔡頭也幽默地打槍她，「沒辦法了，只有小便功能，怎麼辦」，讓現場眾人笑翻，除了看到他好笑的一面外，更見識到他的高情商。