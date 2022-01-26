台北市警察局局長楊源明，26日率同仁慰問5名因公受傷的官警，有員警20多年前追查犯嫌時，遭對方槍擊癱瘓至今，有人則是遭刀砍殺，神經萎縮失能，春節前夕看到局長前來慰問相當感動，場面溫馨之餘也帶著感傷。

楊源明局長26日率同3位副局長、主任秘書及督察長，陸續慰問5名因公重傷的員警、小隊長，包括刑大隊劉小隊長，1989年時劉在路邊盤查可疑對象，竟遭對方開槍襲擊導致下半身癱瘓、信義分局陳姓警員2000年間執行巡邏勤，務發現1部未懸掛號牌機車，追緝中發生交通事故，不幸導致下半身癱瘓。

北投分局施姓警員2007年處理家暴案件，遭嫌疑人持刀械刺中左肩，造成神經肌肉失能、大安分局趙姓警員2017年執勤 時發生交通事故，致右大腿粉碎性骨折，至今仍不良於行、中山分局郭姓警務佐，1991年間緝匪時，與歹徒發生槍戰不幸中彈，左腎遭到切除。

楊源明慰勉受傷同仁，持續注意療養與後續復健，也致贈春節慰問金及慰問品，希望能讓受傷員警弟兄，感受到來警局團隊的關懷。