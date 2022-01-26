女友懷念阿公背上刺青，男友看了好彆扭！1名女網友在背上刺上阿公的大頭照，照片中可見她的下背幾乎都是阿公的頭像，讓她的男友看了後笑說「不知道該怎麼面對」；其他網友笑說2人嘿咻時看到頭像會很尷尬，「阿公看著你做壞事」、「阿公請您迴避喔」、「怎麼做的下去」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張圖片，圖片中是他女友的背部，只見背部上有2個刺青，其一在肩胛骨附近是翅膀形狀的刺青，而背上則是一整幅「女友阿公」大頭照的刺青，該刺青將女友阿公的眼神、五官和神韻刻畫得栩栩如生，原PO則拍下照片並發文說「女友阿公的照片，不知道該怎麼面對」。

1名女網友在背上刺上阿公的大頭照，照片中可見她的下背幾乎都是阿公的頭像，讓她的男友看了後笑說「不知道該怎麼面對」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友則留言「他對我笑，笑的我發寒啊」、「阿公看著你，怎麼做的下去」、「幫阿公上點天然護膚霜」、「阿公會親切的看著你那賣力的臉龐」、「沒看到阿公很生氣瞪著你」、「阿公請您迴避喔」、「在胸口刺她阿嬤吧，好讓兩老也團聚團聚」、「每當親背就像在跟他阿公接吻」、「她阿公看著你做壞事」。

其實「照片刺青」在近幾年很流行，大多數人都會藉刺青紀錄並懷念親人或寵物，有些人會拿小時候與親人的合照刺成簡易版刺青，做出仿真類似插畫的風格；另外有一說法是刺青家人照片在身體，盡量不要有五官，而若是神像就需有清晰五官並慈眉善目。