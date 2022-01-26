大陸工信部運行監測協調局局長羅俊傑表示，在製造業享受RCEP紅利的同時，相關產業和企業也面臨來自RCEP的更高標準、更嚴規則和更強競爭。同時，還將面臨RCEP成員國對中國中西部地區承接產業轉移的更大壓力。

羅俊傑指出，東協、日本、韓國等成員國也直接享受RCEP協定中關稅減讓和原產地累積規則帶來的好處。中國部分中高端產業將受到來自日韓產品的衝擊，產業轉型升級難度加大。一些優勢產業將面臨來自東協的貿易競爭，這在一定程度上也將擠壓中國市場占有率。

他指出，與東協就勞動力、稅負、土地成本相比，中國中西部地區不占優勢。RCEP協定將進一步降低區域內投資壁壘，加快資源整合，吸引相關產業加速向東協國家轉移，造成中西部地區承接產業轉移困難。

他指出，中國還可能面臨與RCEP成員國之間更多的貿易摩擦。RCEP協定已經生效，中國與成員國的貿易往來將愈加緊密，相互間的貿易摩擦可能增多，這些都要求中國企業妥善應對。