日前1位確診雜誌編輯跑時尚派對，多位出席同場活動明星與確診者足跡重疊，在演藝圈掀起騷動，其中周興哲、李沐被造冊，兩人昨天接獲通知後便立刻做快篩，均呈現陰性，今上午也做了PCR，兩人結果皆為陰性，李沐經紀人表示疾管局還是建議他們盡量避免與人群接觸直到2月3日。

周興哲跟李沐今原定要出席新片《我吃了那男孩一整年的早餐》宣傳訪問，跟電影公司溝通後，臨時改為線上聯訪，周興哲受訪時表示自己沒有特別緊張，只怕影響到身邊的人；李沐則相對緊張一些，一連做了兩次快篩，但也因為每次活動都有做快篩、戴口罩，所以心情很快平靜下來。未來工作排程是否受到影響？李沐說還是要打電話到衛生局問，看現在的情況是否能移動。

出席另1場派對與確診者足跡重疊的明星，有陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、林哲熹、張軒睿、章廣辰、范少勳、李智凱、李齊9人，其中陳柏霖透過經紀人報平安說：「沒事，已快篩了，當天防疫措施也都有做好，謝謝關心。」工作也沒受影響，其他男星昨晚也均回報快篩結果為陰性。