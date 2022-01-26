今年春節連假長達9天，民眾已經規劃好要去那裡旅遊走春了嗎？甫獲得「最美飯店」三連霸的承億文旅集團，秉著「飯店即美術館」的目標，每季嚴選在地品牌、設計，與不同的新銳藝術家、在地職人合作展出，用雙向式展覽與旅人分享在地藝術特色，春節連假期間，全台各分館均推出全新手作DIY課程及藝術展覽，讓遊客都可以找到合適的旅程體驗。

首先，承億文旅「嘉義商旅」延續去年頗受好評的「住承億，DIY玩藺編」藺編小鹿免費體驗活動，今年春節連假再度推出，將於2/4與2/5兩日下午3點至6點分別推出3梯次，邀請專業的藺編職人教學，手把手體會藺草的溫潤卻又挺拔的獨特個性。由於手作體驗課程席次有限，建議旅客預先至嘉義商旅官網填寫表單，或者現場候位。

另一項同樣延續百年的城市記憶，則是承億文旅淡水吹風「錦源興 X 城市圖騰」百年布莊展。自稱是小老闆的楊子興，已是錦源興的第四代，承襲百年品牌的商譽，以印花圖騰寫盡一座城市的風貌。現於承億文旅「淡水吹風」1F展間，小巧精美的重現各種創意印花，像是 發想自「台南四大名匾」、台灣瀕危的「黑面琵鷺」千鳥格紋、象徵「愛與團圓」的烏魚子等，單純的印花布展示，卻彷彿能將南國的暖陽帶進旅店空間。

承億文旅表示，此次也提供多樣化的印花設計產品，包含提袋、紙膠帶、徽章、筆記本、陶瓷鍋墊等各種生活小物。所有產品堅持台灣設計、台灣生產，讓每一種生活小物陪伴大家度過美好生活片刻。

此外，承億文旅「墾丁雅客小半島」攜手誠十製物所推出「十木拼花趣」。誠十製物所是以鑲木工法為主軸的品牌，主打來自日本百年的傳統工藝「寄 木細工」相關作品，圖案與設計之組成是利用「異色異種」的鑲木法，經由天然木質紋理與未經加工色染的木色，呈現各種幾何圖形。

台灣檜木、楓木、紫心木、胡桃木、山毛櫸等，都是誠十製物所製作工藝品時常用的木材，而墾丁雅客小半島的現場展區作品豐富多元，從生活用品的托盤、名流人士最愛使用的名片盒，到女性配件耳環、鈕扣等，誠十製物所轉化匠人的纖細與高超技術，讓這項高雅工藝品得以落地，融入生活日常，成為大家觸手可及的典雅精品。而承億文旅從南到北、從西到東全台遍布7館，位於東部的「花蓮山知道」更是跨年迎曙光的熱門住宿旅店。此次花蓮山知道邀請2019年成立的「Verde」在地石創手作品牌，全系列產品皆使用台灣的大理石，堅持做台灣獨有的創作，更是唯一以單一石材-台灣玉紋石（蛇紋石）為創作主素材的品牌。此次承億文旅邀請「Verde」策展，期待透過生活物件的雕鑿，還原大理石的溫潤手感，並能與遠到而來的旅人，分享這份來自大自然的餽贈。

以空間設計美學為強力基石的承億文旅，擅長以文化風土美學融入在地旅遊，自2011年至今開創7間主題各異的文創設計旅店，包括淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島，以及獲得2021 年「最美房間」、「最美渡假飯店」雙冠王的潭日月，各分館皆融入當地文化元素，並以「飯店即是美術館」的文化美學理念，開放大廳空間提供年輕文創者進駐，宛如小型美術館。

承億文旅集團表示，全台7館開幕至今舉辦過上百場展覽，每年平均吸引近百萬人次的觀展人流，承億文旅集團期許新的一年，能持續以在地文化觀點出發，尋找最台灣味、最富創意的新興文創品牌進駐，並將各館1樓打造為展覽與購物兼具的商用展間，為旅人與青年創業品牌接線，更期待能將美學落實於生活中，以藝術融入旅行體驗，讓更多旅人見證台灣美學的設計力。