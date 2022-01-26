振興五倍券消費潮持續延燒，彰化銀行攜手年青人眼鏡聯合舉辦「年青人就愛台灣Pay 滿仟現折150元」優惠活動，讓民眾配鏡使用數位五倍券消費還可享優惠，為自己挑副有型的眼鏡，用新造型迎接新春新氣象。
「年青人就愛台灣Pay 滿仟現折150元」優惠活動，自111年2月1日起至4月30日止，只要民眾於年青人眼鏡參與活動門市採購眼鏡、隱形眼鏡或藥水等商品，出示「台灣Pay」付款條碼(金融卡/帳戶/信用卡)付款成功者，交易金額滿1000元以上，即享有現折150元，單筆不累折，總回饋金額上限110萬元，滿額即止。
年青人眼鏡為台灣知名品牌眼鏡連鎖店，商品多樣化、引領潮流、符合年輕人講究時尚質感需求，並以量販價提供顧客最好的服務，深受社會大眾喜愛。
彰化銀行表示，使用「台灣Pay」消費零接觸，建議民眾可多加運用行動支付以手機代替錢包，享受快速便利之餘還能獲得實質回饋，可謂安全、便利與好康同時兼顧，還有更多優惠活動資訊及詳情，請見彰化銀行官網。
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