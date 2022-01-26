隨著農曆春節的腳步越來越近，為迎接虎年到來，第一銀行文教基金會特別準備名師揮毫的限量春聯贈送客戶，盼在疫情期間仍帶來新春氣氛，與民眾一同除舊佈新，增添年節喜氣。1月28日當天，到第一銀行指定分行洽辦業務，即有機會獲得獨一無二的春聯，數量有限送完為止。

張貼吉祥、喜慶的春聯，是許多人過年時的應景習俗，受到新冠肺炎疫情影響，第一銀行文教基金會調整今年揮毫贈春聯的方式，邀請鄭紅雪老師、楊淑婉老師、龔朝陽老師、羅順隆老師、黃進益老師，以及宋良銘老師等14位臺灣書法名家，將事先揮毫的春聯，在1月28日當天分別於第一銀行總行營業部、中山分行、桃園分行、新竹分行、台中分行、嘉義分行、台南分行、高雄分行、花蓮分行及屏東分行同步限量發送，每位書法大師風格筆調各有其意境，字體各具特色，讓民眾倍增新春吉祥喜氣。

迎接壬寅虎年，第一銀行文教基金會透過揮毫贈春聯活動，讓民眾在多元的迎新春活動中，感受濃濃的吉祥味，為來年祈安求福，並恭賀社會大眾新的一年，吉祥如意、平安健康。