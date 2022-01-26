俄羅斯一名女童卡諾爾斯卡婭(Margarita Kanorskaya)上完音樂課回家時，途中遭遇流浪狗攻擊無處可逃，野狗將女童四肢啃到解體、面目全非，身上衣服、手套散落一地，她的母親聽聞惡耗過度震驚而被送往醫院。

綜合英國《每日星報》（Daily Star）、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，事件發生在俄羅斯外貝加爾湖附近地區，女童上完音樂課返家卻在途中遇到流浪狗群。當時她走在一條狹窄的巷子，周圍都沒有人可以求救，野狗扯斷她的腿、咬爛身上所有部位。被發現時警方還得先驅散這些野狗，避免散落各處的屍塊被叼走。

事件一出引發居民嚴厲指責，質疑當地政府沒能提前留意並且設置「惡犬出沒」的告示牌，這樣憾事就不會發生。州長奧西波夫(Alexander Osipov)也趕到現場試圖安撫躁動居民，並警告俄羅斯法律不容許撲殺流浪狗或是趕走牠們。報導指出，當地居民都相當恐慌，紛紛組成防衛隊找出這群兇猛野狗的下落然後射殺牠們，否則下一個被撿屍的人可能就是自己。

據消息指出，諾爾斯卡婭的父親是一名優秀的飛行少校，個人的豐功偉業還因此受到普丁（Vladimir Putin）總統予以表揚。母親則是一名學校老師，聽到寶貝女兒遇害身亡後，承受不住打擊被送往醫院。

卡諾爾斯卡婭的同學和鄰居們都前來參加她的葬禮，一位不具名的當地人說道：「我整晚都在哭，她（女童）是那對夫妻唯一的孩子，即使現在我們拿刀拿槍大開殺戒，再怎麼樣也換不回小女孩。」

當地州長表示：「這已經無法用言語表達我的哀痛，我代表全體在此向所有家長和孩子保證，一定會徹底查明這場悲劇。」