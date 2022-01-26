俄羅斯一名女童卡諾爾斯卡婭(Margarita Kanorskaya)上完音樂課回家時，途中遭遇流浪狗攻擊無處可逃，野狗將女童四肢啃到解體、面目全非，身上衣服、手套散落一地，她的母親聽聞惡耗過度震驚而被送往醫院。

綜合英國《每日星報》（Daily Star）、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，事件發生在俄羅斯外貝加爾湖附近地區，女童上完音樂課返家卻在途中遇到流浪狗群。當時她走在一條狹窄的巷子，周圍都沒有人可以求救，野狗扯斷她的腿、咬爛身上所有部位。被發現時警方還得先驅散這些野狗，避免散落各處的屍塊被叼走。

事件一出引發居民嚴厲指責，質疑當地政府沒能提前留意並且設置「惡犬出沒」的告示牌，這樣憾事就不會發生。州長奧西波夫(Alexander Osipov)也趕到現場試圖安撫躁動居民，並警告俄羅斯法律不容許撲殺流浪狗或是趕走牠們。報導指出，當地居民都相當恐慌，紛紛組成防衛隊找出這群兇猛野狗的下落然後射殺牠們，否則下一個被撿屍的人可能就是自己。

據消息指出，諾爾斯卡婭的父親是一名優秀的飛行少校，個人的豐功偉業還因此受到普丁（Vladimir Putin）總統予以表揚。母親則是一名學校老師，聽到寶貝女兒遇害身亡後，承受不住打擊被送往醫院。

卡諾爾斯卡婭的同學和鄰居們都前來參加她的葬禮，一位不具名的當地人說道：「我整晚都在哭，她（女童）是那對夫妻唯一的孩子，即使現在我們拿刀拿槍大開殺戒，再怎麼樣也換不回小女孩。」

當地州長表示：「這已經無法用言語表達我的哀痛，我代表全體在此向所有家長和孩子保證，一定會徹底查明這場悲劇。」

文章來源：Hero fighter pilot’s daughter, 7, mauled to death by stray dogs as she walked home
文章來源：Girl, seven, is mauled to death by pack of stray dogs who ripped off her LEG as she walked home from a music lesson in Russia

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