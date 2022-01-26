羅時豐、小禎主持的東森《今晚開讚吧》推出除夕特別節目陪觀眾圍爐，日前找來張秀卿、趙正平、江宏恩、張棋惠、張文綺、黃靖倫、康茵茵、謝毅宏分別組成「老當益壯」組及「年少有為」組進行「新春榜單大競猜」，節目以事前完成市調結果的5道新年相關題目，讓2隊透過盲猜的方式輪流作答，每題都會有相應的獎賞或懲罰，藉此增加競猜的刺激度。

羅時豐的外甥謝毅宏因年紀關係被分在小禎領隊的年少有為組，她不滿表示：「他（謝毅宏）來我這一隊，到底是來幫我的，還是來刺探敵情的？」謝毅宏打趣的說：「因為大家就是喜歡看我們這些姪子弄姑丈，所以我來這一隊就對了！」將姨丈的這一軍，讓眾人大聲叫好。

第1輪「網路聲量最高的賀年歌曲」競猜開始後，年少有為組就一路領先，幽默的張文綺在準備搶答時，還笑虧自己是張秀卿的妹妹，一旁的羅時豐聽了馬上吐槽她說：「妳當她妹妹會覺得光榮嗎？！」面對這突如其來的提問，張文綺當場呆愣住，語塞的反應笑翻眾人。輪到謝毅宏猜題時，羅時豐又繼續出招，不只虧外甥根本沒在過年，甚至要脅他：「你想不想回家？」以長輩之姿施壓的行徑一秒惹怒小禎，一來一往的鬥嘴互動，讓錄影氣氛熱鬧到不行，全場歡笑聲不斷。

新春特企當然少不了年菜的話題，張秀卿透露每年過年都會招待同唱片公司的師弟妹到她家吃飯，笑說：「等於年初二我就是他們的娘。」只是每年師弟吳俊宏送的烏魚子都讓她吃到怕，當眾爆料：「所以他們每年吃到的烏魚子，都是去年的。」親揭自家年菜的秘密，嚇傻在場所有人。而黃靖倫則表示新加坡人過年必吃肉乾，「如果沒有吃到肉乾，就等於沒有過年的感覺。」還透露去年首次到老婆家過年時，岳母準備了20幾道年夜菜給9個人吃，被一整桌滿漢全席給嚇傻的他，直呼大開眼界。

聊起過年必玩的遊戲，謝毅宏回憶小時候過年時，羅時豐都會帶親戚們到大型遊戲間玩樂，並發給每個人兩千塊現金去換代幣，就在他們小朋友玩遍每一個機台後，才發現代幣根本多到用不完，笑說：「我們小朋友玩到累翻還是花不完，最後只能繼續玩。」並表示「姨丈對小孩子、對家人都非常好！」忘記自己當年豪撒現金的羅時豐則是自嘲：「少年得志。」透露2、30年前台灣景氣非常好、台灣錢淹腳目，因此才會這麼大方。《今晚開讚吧》除夕特別節目將於1月31日晚8點在東森綜合台播出，一次播出2小時。