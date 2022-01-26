上海浦東新區政府今(26)日正式發佈《上海市浦東新區生物醫藥產業高品質發展行動方案（2022至2024年）》，提出加快打造世界級生物醫藥產業集群的階段性目標，到2024年，浦東新區生物醫藥產業規模將達4000億元(人民幣，下同)，新增生物醫藥上市企業20家，累計達50家以上。

據第一財經報導，浦東新區副區長吳強表示，未來三年，浦東生物醫藥產業規模要大幅增長。同時，高技術服務業營收超過500億，新增百億級企業1家、50億級企業5家、10億級企業15家。在生物醫藥產業集群效應方面，則要培育全球行業百強企業2至3家、細分領域隱形冠軍企業8至10家。

生物醫藥產業是上海戰略性新興產業的重要支柱，也是上海三大先導產業之一。2021年，上海生物醫藥產業規模預計超過7000億元，繼2020年首次達到6000億元後，產業規模連續邁上的又一個新台階。其中，浦東新區的生物醫藥產業規模約為2700億元。

浦東新區科經委的資料顯示，根據產業佈局，目前浦東已有8個生物醫藥類產業園區，規劃總面積近55平方公里。浦東提出，擬在康橋，周浦區域規劃新增1個產業園區，總面積近9平方公里。