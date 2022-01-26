一名網友分享，他的親生父親長年不聞不問，還在外欠債，但近日父親突然出現，稱自己中風需要有人照顧，結果他的母親聞言秒心軟答應，還要求他與哥哥們每月各給1萬5千元當作生活費，讓他十分不能諒解。

這名網友在爆料公社App匿名公社發文，透露親生父親自小就不負責任，從沒賺錢養家，經常在外簽賭，欠地下錢莊一大筆錢，把債務跟養育小孩的重擔全丟妻子，而他的母親獨自養育他與2個哥哥，一家人過著「偽單親」的生活。

原PO分享，但近日父親突然打電話回家，吐露因中風需要有人照顧，母親念及舊情而心軟，最終選擇放下工作，去醫院照顧爸爸，而讓他不能理解的是，母親請託他與2個哥哥每個月都需各給她1萬5千元的生活費，供她與爸爸使用，但他與父親並無情分，實在不知道該不該拿錢養對方。

文章曝光後，不少網友留言回應，「一萬五可以切斷關係的話，我願意」、「叫他呷賽」、「若是我，只會給你母親生活費、孝親費。你不負責任的父親，我一毛錢都不會給！」；還有網友直言，家人間倘若沒有感情羈絆，就形同陌生人，根本沒有責任或義務需要照顧對方，勸原PO好好與母親溝通，不要當冤大頭。