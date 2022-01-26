負責生產美國輕型戰術越野車(Joint Light Tactical Vehicle,簡稱JLTV)的奧什科甚防衛公司(Oshkosh Corp)剛剛推出JLTV的混合動力電動版，稱為eJPTV，它是油電混合動力，除具省油的好處以外，低噪音、低熱訊號也是很不錯的優點。

防衛新聞(DefenseNews)報導，奧什科甚總裁約翰•布萊恩(John Bryant)說：「我們新開發的混合動力eJLTV，可為我們的客戶提供一種更經濟實惠的方式，讓輕型戰術車電氣化，同時不影響性能。」

布萊恩說：「eJLTV具有極佳的的燃油效益，在電動模式時，還有靜音駕駛的技術，並有效的降低柴油引擎的噪音和熱訊號特徵，這都能更的提升存活性。」

他補充說，由於使用現有的成熟技術，因此eJLTV價格合理。

當被問到為什麼是混合動力，而不是純電動版本，布萊蒽表示，混合動力更符合戰場需求，畢竟戰場上不一定有充電站。

eJLTV在使用柴油發動機時，可同時為鋰電池充電。容量為30千瓦時。這些電池非常耐用，設計至少可以使用 10年。

美國陸軍正在以JLTV來取代悍馬車，目前該公司已經生產了1.5萬輛JLTV，到 2024年時，最終產量超過6.6萬輛，耗資約300億美元。

美國陸軍近年也在思考新動力車輛的研發，2021年5月，班寧堡(Fort Benning)舉行了電動車的評計選擇，包括奧什科甚和用汽車防務部門都有參與，美國陸軍官員也試乘了全電動版本的軍用車輛，當時評估也是更傾向於混合動力版本。特別是對於需要大量動力的戰車。