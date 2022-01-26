1道數學題目讓老師害羞、爸媽傻眼！網路上近日流傳1張孩童的數學作業照，題目是算出櫻桃共有幾顆，而孩童畫到第5串時圖形開始變化，竟慢慢變成貌似「男性生殖器」的外觀，圖片曝光笑翻網友，留言稱「老師是說櫻桃，不是香蕉喔」、「健康教育課嗎」、「逐漸母湯」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表1張照片，照片中是1題數學題目「一串櫻桃有2顆，7串櫻桃有（）顆」，而題目下方是應答者用「畫圖」方式計算，而原本畫的好好的櫻桃，在畫到5串時形狀上略有改變，不但2顆櫻桃果實連在一體，連上方相連的枝頭也逐漸變大成「筆直狀」，讓其他網友看了相當害羞。

網路上近日流傳1張孩童的數學作業照，題目是算出櫻桃共有幾顆，而孩童畫到第5串時圖形開始變化，竟慢慢變成貌似「男性生殖器」的外觀。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

圖片中共畫了7串櫻桃，其中5、6、7串的櫻桃形狀貌似「男性生殖器」，所幸最後答案有順利算出來；其他網友則留言「哈哈，演變過程」、「小孩表示：這是爸爸的櫻桃」、「老師這是數學還是健康教育」、「逐漸母湯」、「我好認真的在數櫻桃，幹嘛這樣」、「這其實是國文課吧⋯象形文字的部分」、「一整個大歪」、「美術天份優異」、「小朋友，老師是說櫻桃，不是香蕉喔」。

孩童令人噴飯的「字形演變」笑話不止這1件，先前臉書「爆廢公社」也曾出現1張圖片，是1名孩童在紙上練習寫「足」字，沒想到寫的過程中「足」逐漸演變成「人形」，甚至展現踢腿、拿劍的姿態，讓原PO直呼「鵝子，你是不是找死」，照片曝光後，吸引超過2.5萬網友按讚。