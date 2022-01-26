根據財聯社報導，在今(26)日晚間召開的投資人會議上，中國恒大執行董事肖恩表示，中國恒大董事會及風險化解委員會及管理團隊，正共同制定全面、細緻、有效的計畫，研究各種潛在方案，計畫於未來6個月內推出初步重組方案。

本月23日，中國恒大發佈公告，委任恒大汽車董事長肖恩為執行董事，信達香港董事長梁森林任為非執行董事。

信達香港是中國四大資產管理公司之一中國信達資產管理股份有限公司的子公司。中國信達擅長化解金融機構和實體企業的不良資產風險。參與過方正集團、上海中毅達、剛泰集團等公司的重組。

實際上，早在2021年12月，中國信達副總裁趙立民就已加入恒大成立的風險化解委員會。該委員會負責調動資源，與債權人溝通，化解恒大風險。

大陸《財經》雜誌援引一位金融業人士認為，信達進入恒大董事會相當於改變了這家公司的治理結構。擁有董事席位和風險化解委員會委員雙重身份，意味著信達對恒大的管控力增強。此後，信達對恒大重大事項和資產處置決策擁有知情權。加之信達的專業背景，有利於各方加快梳理恒大的債務和資產情況，提高債務化解效率。

一位四大資產管理公司高管分析，梁森林雖然是非執行董事，在董事會上沒有投票權，但他在不良資產處置領域經驗豐富，能為董事會提供專業的參考意見。他認為，中國信達兩個高管先後入駐恒大，是恒大債務危機解決的利多信號。但董事變更對後續資產處置的影響有限，最重要的是風險化解委員會最終形成的債務重組方案。