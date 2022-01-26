豪華車廠賓利（Bentley）26日宣布，首款純電動車將在2025年將開始生產，此為賓利在2030年轉型至電動車的重大里程碑。福斯汽車旗下豪華車品牌賓利同時承諾，在未來10年將斥資25億英鎊（約34億美元），投入永續投資。