豪華車廠賓利（Bentley）26日宣布，首款純電動車將在2025年將開始生產，此為賓利在2030年轉型至電動車的重大里程碑。福斯汽車旗下豪華車品牌賓利同時承諾，在未來10年將斥資25億英鎊（約34億美元），投入永續投資。

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