賓利首款純電動車 2025年生產 21:532022/01/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豪華車廠賓利（Bentley）26日宣布，首款純電動車將在2025年將開始生產，此為賓利在2030年轉型至電動車的重大里程碑。福斯汽車旗下豪華車品牌賓利同時承諾，在未來10年將斥資25億英鎊（約34億美元），投入永續投資。 東芝九州半導體廠部分復工 《國際產業》藍寶堅尼首款電動車 2029年底前推出 #賓利 #純電動車 #生產 #年將 #首款 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 服務經典車迷，MINI為Mini推出純電改造計畫 14:082022/01/25 汽車情報-汽車新聞 廣積營運逐季高 本業獲利拚倍增 20:282022/01/24 財經 《國際產業》車用晶片更吃緊 周末強震東芝大分廠停工 16:312022/01/24 財經 上海復星醫藥獲授權 可生產新冠口服藥 10:582022/01/24 兩岸 發揚西港刈香 首款藝陣音遊上線 04:102022/01/24 地方新聞 聯發科5G晶片 全球市占衝三成 04:102022/01/24 財經要聞 祥翊 鎖定高門檻學名藥商機 04:102022/01/25 投資理財 零件輕量化 英利、精確業績添柴火 04:102022/01/25 證券．權證 愛立信發布最新《2030年十大消費者趨勢》報告 「全空間廣場」將在2030年變得普及 14:442022/01/24 財經 12月工業生產連23紅 全年增幅創10年來最大 16:312022/01/24 財經 豪車熱銷扭頹勢 車商飽賺 04:102022/01/24 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。