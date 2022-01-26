精品品牌Marc Jacobs網站標價失誤，300美元手袋免費送，該公司稍後宣布取消訂單。高價手袋折扣100％，部分買家一次購買多個，甚至好康道相報。該公司表示，網站失誤造成部分商品訂價有誤，標價錯誤的訂單已經全數取消。