Marc Jacobs網站標價失誤 宣布訂單全數取消 21:532022/01/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 精品品牌Marc Jacobs網站標價失誤，300美元手袋免費送，該公司稍後宣布取消訂單。高價手袋折扣100％，部分買家一次購買多個，甚至好康道相報。該公司表示，網站失誤造成部分商品訂價有誤，標價錯誤的訂單已經全數取消。 美國免費快篩試劑網站試辦上線 首波每戶發4份 創新高價 台積盤中衝688元 #網站 #標價 #失誤 #Marc #Jacobs 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 博弈網站中獎率不到百分之一 30餘人遭詐上百萬元 21:422022/01/18 社會 女星甜蜜餵食卻做出這失誤舉動 男方暴怒走人提分手 14:022022/01/24 娛樂 久違！外資升長榮目標價刷新高 21:422022/01/18 財經 全聯標價卡藏黑暗玄機 人妻結帳價差超驚人 網傻眼：不懂的虧爆 22:132022/01/19 生活 詐騙跟流行 NFT惡意連結暴增 04:102022/01/26 產業．科技 論文門直球對決！林環牆：已透過英國網站發函要求LSE下架「造假聲明」 10:152022/01/19 政治 開賽10分鐘亂流 女足4球負陸 04:102022/01/21 運動天地 《半導體》車用成長趨勢夯 同欣電獲外資上看386元 11:082022/01/25 財經 遭控發布猥褻內容 新加坡網紅恐為此坐牢引熱議 23:552022/01/21 國際 《百貨股》外資下修目標價 富邦媒跌宕 13:242022/01/26 財經 《電子零件》南電Q1動能暫歇 投顧看今年中性偏多 14:492022/01/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。