Omicron肆虐 3M口罩銷售勁揚 21:532022/01/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Omicron新變種病毒肆虐帶動3M的N95口罩銷售勁揚，大力提振第四季業績。3M表示，第四季口罩銷售較Omicron出現前預測的增加4000萬美元。3M指出，新的聯邦防疫指引刺激口罩銷售，政府免費發放N95口罩計畫亦讓公司受惠。 PORTER×天天聯名口罩新品 登場 Omicron肆虐 英格蘭疫情盛行率1月達高峰 #口罩 #Omicron #銷售 #肆虐 #新變種病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北寒舍艾美「小王子藝術」住房專案 贈特展門票與童話防疫口罩 13:122022/01/26 生活 防堵Omicron群聚擴散 必知快篩2時機、3原則 05:332022/01/26 健康 Omicron疫情延燒 德俄捷波匈新增確診創新高 22:072022/01/26 國際 南非Omicron疫情快速消退 陸媒：歐美恐難複製南非經驗 22:352022/01/25 兩岸 不明感染源6起 羅一鈞曝：本土已10條Omicron傳播鏈 15:042022/01/26 生活 Omicron肆虐 台灣人反而不怕 04:102022/01/26 財經要聞 全台最大蘋果經銷商德誼：新iPhone銷售年增看逾一成 04:102022/01/26 產業．科技 Omicron變異株3大亞型 學者分析「BA.2」較難早期偵測 11:202022/01/26 生活 亞東醫院再爆住院病患採檢確診 陪病孩子也染疫 07:372022/01/26 生活 Omicron肆虐 IMF調降中國及美國經濟增長預測 10:542022/01/26 財經 新安東京防疫隔離險 已賣20萬張 04:102022/01/26 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。