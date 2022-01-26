Omicron新變種病毒肆虐帶動3M的N95口罩銷售勁揚，大力提振第四季業績。3M表示，第四季口罩銷售較Omicron出現前預測的增加4000萬美元。3M指出，新的聯邦防疫指引刺激口罩銷售，政府免費發放N95口罩計畫亦讓公司受惠。