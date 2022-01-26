網紅茶村（Vanilla Chamu）為整形100多次爆紅，小時候她因為長相而遭受霸凌，甚至被親生爸爸嫌醜，19歲她第一次動了眼睛手術後開始逐漸上癮，如今她甚至將自己整成法國娃娃，每個月都要進廠維修，還為了整型不惜下海賺錢，令人咋舌。

茶村因為長相，導致小時候被同學霸凌，甚至被爸爸酸：「誰叫你長得醜，也只能忍受被其他人欺負」，一開始茶村只是為了變漂亮，發現身邊的人對她的態度變得不同，終於不再被欺負，卻因此踏上不歸路，立志成為會走動的法國娃娃，全身上下幾乎都動刀過，至今已經花費超過2億日元（約台幣5500萬元）。

茶村因此聲名大噪，還上遍各大節目分享自己的整型過程，2013年還推出自傳《超級整形女》，她曾經表示：「雖然整型手術很恐怖，但我想變得更美，就只是想要更美而已」，就算到如今她已經像真人版娃娃擁有超大眼睛、小巧鼻子，她還是會每個月都花將近百萬在外貌上。

茶村現在除了上節目之外，也開始開設YouTube頻道、抖音，原本就已經過於精緻的臉蛋再加上濾鏡效果，看起來更加不自然，但也在網路上累積了一定人氣，苦心經營2年，吸引了11萬人追蹤。