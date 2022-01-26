今天(26日)東北季風減弱，西半部大多為晴到多雲，白天高溫回升明顯，不過好天氣持續不久，春節連假受鋒面影響，中部以北地區將轉冷，全台均可能降雨，小年夜（30日）至初一（2月1日），北台灣低溫可能下探12度，初一白天回暖後，直到初五（2月5日）氣溫才會再明顯下降。

中央氣象局表示，明天（27日）天氣與今天類似，整體水氣偏少，西半部地區大多可見到陽光、為多雲到晴的天氣，各地白天溫度也較溫暖，不過北部雲量增多、東半部雲量也較多，偶爾皆有局部飄雨的情況，尤其在基隆北海岸及宜蘭降雨機率比較高，整天還是斷斷續續有降雨的機會，且越晚越明顯。

溫度方面，夜晚清晨中部以北及宜蘭、花蓮低溫為16到18度，南部及台東為19、20度左右，白天高溫預估北部及宜蘭、花蓮為21至24度，中南部及台東約25至28度，感受上較溫暖。

1月26、27日定量降水預報（氣象局）

週五（28日）鋒面接近及南方雲系北移，降雨區域擴大，且越晚越明顯；東半部及南部地區有短暫對流性陣雨，北部及中部地區也有局部短暫陣雨；週六（29日）鋒面通過及東北季風或大陸冷氣團增強，中部以北部、東北部及東部天氣轉冷；水氣偏多，全台均可能降雨，北部、東半部及南部地區有短暫陣雨，中部地區也有局部短暫陣雨。

天氣職人吳聖宇則在臉書發文提醒，週日到下週一（30-31日）溫度將有較大幅的下降，北台灣感受較明顯，尤其是在小年夜（30日）到除夕（31日）清晨以及除夕夜（31日）到年初一（01日）清晨，北台灣空曠地區低溫有機會降到12-14度間，市區則在13-15度間，有機會碰到大陸冷氣團門檻。

年初一（1日）白天溫度開始回升，年初二到初四（2-4日）溫度不會很低，但因降雨關係有點微涼，年初五到初六（5-6日）因鋒面移出，溫度也會明顯下降。整體來說，過年期間下雨機會多，且範圍有機會擴展到中南部，溫度則是起伏變化較大，頭尾溫度較低，中間幾天以微涼到舒適為主。