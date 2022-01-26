八大《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」將於周五（28日）於台北小巨蛋隆重登場，集結年度最強狼人殺偶像玩家陣容，為了爭取最後冠軍，大家卯足全力準備；狼人殺女神凱希透露：「賽前會先去拜拜，希望拿到好發揮的角色，讓自己更有機會獲勝。」荳荳也不甘示弱表示：「當天我可能會小露胸器，上面再打點陰影，搞不好可以讓其他人的視線有些模糊？」為了贏得總冠軍各出絕招。

「凹嗚狼人殺」挾著YT官方頻道年度破億點擊、屢創佳績氣勢，狼人殺玩家從攝影棚一路廝殺，最終攻進小巨蛋搶奪總冠軍寶座，周五將在萬人前盛大開戰，這屆參與玩家包括黃偉晉、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、賴晏駒、凱希、荳荳、紀卜心、篠崎泫、孫沁岳、雨婷、艾莉兒等人，以及表演嘉賓羅志祥、瘦子等多位藝人共襄盛舉。為了「凹嗚狼人殺」登上小巨蛋。

凱希逗趣直言：「我以前當歌手這麼久，從來沒有進過小巨蛋，現在居然是因為狼人殺冠軍！所以我一定要好好打扮，因為畢竟有可能是最後一次。」凱希坦言壓力大，「因為平常錄影，在攝影棚裡沒什麼人，但小巨蛋現場有觀眾，大家還可以參加票選，如果點錯狼坑就會被大家看笑話，必須謹言慎行。」

而去年拿下「凹嗚狼人殺」總冠軍的荳荳則故作哀怨表示：「我現在想到覺得有點不公平，因為去年我剛好是總冠軍，為什麼去年沒有這樣？ 今年卻如此隆重...」搞笑的是，總會在比賽過程中分享冷笑話的孫沁岳也預告：「我也會準備一個巨蛋版的冷笑話，至少這是一個很棒的成就，我可以跟別人講『我在小巨蛋講過冷笑話』。 」

此外，表演嘉賓瘦子也在倒數前夕驚喜宣布：「當天會帶來新歌〈Amazing〉的首唱，為了這場演唱會，也特地設計全新的曲目內容，敬請期待！」「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」將於本周五（28日）於台北小巨蛋隆重登場，詳情請洽寬宏售票系統kham.com.tw及全國萊爾富、OK便利商店。